Çaykur Rizespor – Giresunspor maçı canlı izle | Çaykur Rizespor – Giresunspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Çaykur Rizespor – Giresunspor maçı canlı izle | Çaykur Rizespor – Giresunspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Giresunspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Çaykur Rizespor – Giresunspor maçı canlı izle | Çaykur Rizespor – Giresunspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
ÇAYKUR RİZESPOR – GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28.haftasında Çaykur Rizespor ile Giresunspor arasındaki maç 5 Mart 2022 Cumartesi saat 16.00'da Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda başladı. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Çimen yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Pakkan görev alıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR – GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE
ÇAYKUR RİZESPOR – GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Çaykur Rizespor – Giresunspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ÇAYKUR RİZESPOR – GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11
23. GÖKHAN AKKAN
3. RASMUS SEBASTIAN HOLMEN
9. TYLER DOMINIC BOYD
11. RONALDO CESAR MENDES DE MEDEIROS
14. BRYAN BOULAYE KEVIN DABO
15. EREN ALBAYRAK
16. CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES
18. YUSUF SARI
20. JOEL JULIUS ILMARI POHJANPALO
83. GEDSON CARVALHO FERNANDES
88. CEMALİ SERTEL
GİRESUNSPOR İLK 11
34. OKAN KOCUK
2. MAMADOU DIARRA
77. HAYRULLAH BİLAZER
7. SERGIO ANTONIO DA LUZ JUNIOR
16. AZİZ ERALTAY
17. MEHMET UMUT NAYİR
8. HAMIDOU TRAORE
21. MUHAMMED GÜMÜŞKAYA
22. FRANCISCO LEONEL LIMA SILVA MACHADO
24. FLAVIO MEDEIROS DA SILVA
25. ALEXIS RAFAEL PEREZ FONTANILLA