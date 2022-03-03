Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Giresunspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Çaykur Rizespor – Giresunspor maçı canlı izle | Çaykur Rizespor – Giresunspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR – GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28.haftasında Çaykur Rizespor ile Giresunspor arasındaki maç 5 Mart 2022 Cumartesi saat 16.00'da Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda başladı. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Çimen yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Pakkan görev alıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR – GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

ÇAYKUR RİZESPOR – GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Çaykur Rizespor – Giresunspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ÇAYKUR RİZESPOR – GİRESUNSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11

23. GÖKHAN AKKAN

3. RASMUS SEBASTIAN HOLMEN

9. TYLER DOMINIC BOYD

11. RONALDO CESAR MENDES DE MEDEIROS

14. BRYAN BOULAYE KEVIN DABO

15. EREN ALBAYRAK

16. CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES

18. YUSUF SARI

20. JOEL JULIUS ILMARI POHJANPALO

83. GEDSON CARVALHO FERNANDES

88. CEMALİ SERTEL

GİRESUNSPOR İLK 11

34. OKAN KOCUK

2. MAMADOU DIARRA

77. HAYRULLAH BİLAZER

7. SERGIO ANTONIO DA LUZ JUNIOR

16. AZİZ ERALTAY

17. MEHMET UMUT NAYİR

8. HAMIDOU TRAORE

21. MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

22. FRANCISCO LEONEL LIMA SILVA MACHADO

24. FLAVIO MEDEIROS DA SILVA

25. ALEXIS RAFAEL PEREZ FONTANILLA