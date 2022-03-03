Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Giresunspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Çaykur Rizespor – Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR – GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor – Giresunspor maçı 5 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR – GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor – Giresunspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ÇAYKUR RİZESPOR – GİRESUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor – Giresunspor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Pakkan görev alacak.