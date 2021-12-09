Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı Spor Toto Süper Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Göztepe takımlarının kozlarını paylaştığı mücadeleyi izlemek veya takip etmek isteyen futbolseverler için Çaykur Rizespor - Göztepe canlı izle | Çaykur Rizespor - Göztepe maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE CANLI İZLE

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı 10 Aralık 2021 Cumartesi günü, Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı. Çaykur Rizespor - Göztepe maçını hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ile Ata Yıldırım yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay olarak açıklandı.

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE CANLI İZLE

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Cemali, Djokovic, Fabricio, Boldrin, Umar, Boyd, Pohjanpalo.

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Atakan, Kahraman, Yalçın, Soner, Lourency, Halil, Adis Jahovic.