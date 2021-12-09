Tuzlaspor - Menemenspor canlı izle | Tuzlaspor - Menemenspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiMit ne demek, TDK'ya göre Mit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Medipol Başakşehir - Kasımpaşa canlı izle | Medipol Başakşehir - Kasımpaşa Bein Sports HD1 canlı yayın izle linkiÇaykur Rizespor - Göztepe canlı izle | Çaykur Rizespor - Göztepe maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linkiMeta Horizon Worlds nedir, nasıl kullanılır? Horizon Worlds ücretli mi?Manchester City - Wolverhampton canlı izle |Manchester City - Wolverhampton maçı S Sport, Sport Plus canlı yayın izle linkiİstanbullulara kar yağışı müjdesi! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Çarşamba günü karla karışık yağmur olabilirEpik ne demek, TDK'ya göre Epik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Instagram 2021 özeti nasıl yapılır? Instagram 2021 PlaybackMarketlerde fiyatı 18 TL'ye kadar çıktı! Süt üretici fahiş fiyatlara isyan etti: İnsanlara acımadan 10 lira ve üzeri satıyorlar
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Çaykur Rizespor - Göztepe canlı izle | Çaykur Rizespor - Göztepe maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki

Çaykur Rizespor - Göztepe canlı izle | Çaykur Rizespor - Göztepe maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki

Süper Lig'in 16.haftasında Çaykur Rizespor evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Zorlu müsabakayı izlemek isteyenler için Çaykur Rizespor - Göztepe canlı izle | Çaykur Rizespor - Göztepe maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde...

Çaykur Rizespor - Göztepe canlı izle | Çaykur Rizespor - Göztepe maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki

Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı Spor Toto Süper Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Göztepe takımlarının kozlarını paylaştığı mücadeleyi izlemek veya takip etmek isteyen futbolseverler için Çaykur Rizespor - Göztepe canlı izle | Çaykur Rizespor - Göztepe maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde... 

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE CANLI İZLE 

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı 10 Aralık 2021 Cumartesi günü, Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı. Çaykur Rizespor - Göztepe maçını hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ile Ata Yıldırım yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay olarak açıklandı. 

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE CANLI İZLE 

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Cemali, Djokovic, Fabricio, Boldrin, Umar, Boyd, Pohjanpalo.

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Atakan, Kahraman, Yalçın, Soner, Lourency, Halil, Adis Jahovic.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT