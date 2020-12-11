Çaykur Rizespor - Göztepe maçı CANLI İZLE LİNKİ
Süper Lig'de 12. hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor ile Göztepe maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Peki, Çaykur Rizespor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de, heyecan 12. hafta ile devam ediyor. Yine birbirinden heyecanlı ve zorlu karşılaşmanın bulunduğu haftada Çaykur Rizespor ile Göztepe karşılaşacak. Bu maç öncesi tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon, ligde 10 maça çıkan Rizespor 12 puan toplayarak ligin 15. sırasında yerini aldı. Göztepe ise 11 maçta 18 puan ile 5. sırada bulunuyor. Peki, Çaykur Rizespor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor - Göztepe maçı, 12 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma, Özgür Yankaya tarafından yönetilecek. Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Yusuf Bozdoğan üstlenecek. Zorlu mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
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HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Çaykur Rizespor - Göztepe maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. İki takımın mücadelesi, Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2'den naklen izlenebilir.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Süper Lig'de Göztepe'yi konuk ettiği dört maçı da kaybetmeyen Rizespor (2G 2B), bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kaparken; iki galibiyetini de 1-0'lık skorla aldı.
- Rizespor'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Göztepe (1B 1M), daha önceki dört karşılaşmada tek galibiyet alabilmişti (1B 2M).
- Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçında sadece iki yenilgi alan Rizespor (5G 3B), daha önceki beş karşılaşmanın dördünden mağlup ayrılmıştı (1G).
- Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig karşılaşmasını kaybetmeyen Göztepe (1G 4B), lig tarihinde en fazla altı maçlık bir seri yakalayabildi (1960, 1967 & 1970).
- Süper Lig'de oynadığı son iç saha karşılaşmasında gol atamayan Rizespor (0-4 vs Galatasaray), daha önceki 13 maçta da gol sevinci yaşamıştı (toplam 24 gol). Karadeniz ekibi, Aralık 2016'dan bu yana evinde üst üste iki lig maçını boş geçmiyor.