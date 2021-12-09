Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı Spor Toto Süper Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Göztepe takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Çaykur Rizespor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı 10 Aralık 2021 Cuma günü oynanacak. Müsabaka saat 20.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor - Göztepe maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ile Ata Yıldırım yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay görev alacak.