Süper Lig'de, heyecan 12. hafta ile devam ediyor. Yine birbirinden heyecanlı ve zorlu karşılaşmanın bulunduğu haftada Çaykur Rizespor ile Göztepe karşılaşacak. Bu maç öncesi tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon, ligde 10 maça çıkan Rizespor 12 puan toplayarak ligin 15. sırasında yerini aldı. Göztepe ise 11 maçta 18 puan ile 5. sırada bulunuyor. Peki, Çaykur Rizespor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor - Göztepe maçı, 12 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma, Özgür Yankaya tarafından yönetilecek. Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Yusuf Bozdoğan üstlenecek. Zorlu mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Çaykur Rizespor - Göztepe maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. İki takımın mücadelesi, Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2'den naklen izlenebilir.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ