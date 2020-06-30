Çaykur Rizespor hakem kararlarına tepkili!

Süper Lig'in 29. haftasını tamamlanmışken Çaykur Rizespor son iki maçında galibiyet yüzü göremedi. Pandemi sonra futbola dönüşün ardından Galatasaray ile oynadığı maçı 2-0 kazanarak Çaykur Rizespor pandemi sonrası ilk maçında ilk galibiyetini almıştı. Ardından gelen iki hafta da puan kayıpları Karadeniz ekibini konuşmaya sevk etti.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Süper Lig'deki hakem kararlarını eleştirerek, "Kayserispor maçında herkesin faul dediği pozisyonu devam ettiren zihniyet, Denizlispor maçındaki penaltımızı vermeyen zihniyettir." dedi.

FARKLI MAÇLARDA FARKLI STANDARTLAR UYGULANIYOR

Futbolda adaletin çok önemli olduğunu ifade eden Bakır, Türkiye'de hakemlerin farklı maçlarda farklı standartlar uyguladığını savunarak, Türk futbolu için standartların ve kuralların uygulanması gerektiğini kaydetti.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN CEPHEYİ TERK EDİP KAÇMIŞTIR

Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini feshetmesi hakkında da konuşan Bakır, Oğulcan Çağlayan cephede savaşırken cepheyi terk edip kaçmıştır. Bu şartlarda kaçmış olması sporcu için 'Zeki, çevik, ahlaklı' söylemine aykırıdır. Davasında haklı olabilir. Oğulcan, ligin bitimine altı hafta kaldığı, pozisyonunda alternatifi olmadığı, oyununa ihtiyaç olduğu, hak kaybetmeyeceğini bildiği halde cephede savaşırken kaçmıştır." ifadelerini kullandı.