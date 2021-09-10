Süper Lig'de ilk üç hafta maçlarının tamamlanması ile birlikte Milli araya gidilmişti. Bu aranın da sona ermesinin üzerine heyecan dördüncü hafta maçlarıyla yeniden devam edecek. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maçı izlemek isteyen taraftarlar internette Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı 12 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Bu zorlu mücadele İstanbul'da, Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Hatayspor karşılaşması Beinsports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.