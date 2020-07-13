Çaykur Rizespor, İstanbul'da hüsran yaşadı
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Maç, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Kasımpaşa, Hajradinovic ve Anıl Koç'un attığı goller sonucunda sahasından 2-0 üstünlükle ayrıldı.
Bu sonuçla 11. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 39'a çıkardı. Ligde 18. mağlubiyetini yaşayan Çaykur Rizespor ise 32 puanda kaldı.
KASIMPAŞA - RİZEPOR MAÇINDAN DAKİKALAR
16. dakikada Tirpan'ın orta sahada havadan pasında Thiam'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin soluna uzanarak meşin yuvarlağı son anda köşeden kornere çeldi.
33. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Thiam'ın penaltı noktasının gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
40. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda Talbi'ye çarparak hızlanan topu kaleci Tarık Çetin, soluna uzanarak kontrol etti.
53. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Talbi'nin uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Hajradinovic'in ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
73. dakikada Tunay Torun'un kullandığı serbest vuruşta Melnjak'ın altıpasın gerisinden dönerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
78. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Tarkan Serbest kendi yarı sahasında taç çizgisinin yakınında topu sağdan hareketlenen Anıl Koç'un koşu yoluna attı. Anıl, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
90. dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşundan faydalanamadı. 88. dakikada Abdullah Durak ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Quaresma yerde kaldı ve maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi. 90. dakikada topun başına geçen Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak yandan auta çıktı.
Karşılaşmayı Kasımpaşa 2-0 üstün tamamladı.
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