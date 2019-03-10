Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halis Özkahya (xxx), Asım Yusuf Öz (xxx), Hakan Yemişken (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx) - Abarhoun (xx), Azubuike (xx), Melnjak (xxx), Abdullah (xxx), Musa (xxx) (Dk. 81 Nakoulma), Awaziem (xx), Boldrin (xxx) (Dk. 87 Mustafa x), Samudio (xxx), Umar (xxx) (Dk. 74 Saadane xx), Vedat Muriç (xxxx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (x) - Lopes (x), Atila (x) (Dk. 63 Gyan x), Kana Bıyık (x), Sapunaru (xx), Chery (xx), Hasan Hüseyin (x) (Dk. 90 Kucher), Şamil (xx), Deniz (xx), Umut (x) (Dk. 81 Varela x), Kravets (x)

GOLLER: Dk. 22 - Dk. 66 (P) Vedat Muriç, Dk. 55 Samudio (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Boldrin, Vedat Muric, Samudio (Çaykur Rizespor) - Deniz (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor taraftarları eski teknik direktörleri Hikmet Karaman'a maç öncesi tepki gösterdi. Karaman, geçtiğimiz haftalarda sarf ettiği, "Ben Trabzonspor'a laf söylemem. Rizespor camiası Trabzonspor'un büyüklüğünü kabul edecek" açıklamaları ile yeşil mavili kulübün tepkisini almıştı. Karaman'a maç boyunca taraftarın tepkisi sürdü.

7'nci dakikada Abdullah'ın ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Umar'ın şutunda top kaleci Lung'un ayaklarına çarparak oyun alanına geri döndü.

22'nci dakikada Samudio'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Musa'nın şutunda top kaleci Lung'dan geri döndü. Pozisyonu takip Vedat Muriç geri dönen topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

36'ncı dakikada Deniz'in ceza sahasının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen topu kaleci Gökhan uzanarak çıkardı.

47'nci dakikada Deniz'in sol kanattan yaptığı ortada topla ceza sahası içinde buluşan Chery'in şutu kalenin uzağından auta çıktı.

55'inci dakikada ani gelişen Çaykur Rizespor atağında, Melnjak'ın sol kanattan gönderdiği topla ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşı karşıya kalan Samudio topu ağlara gönderdi: 2-0.

60'ıncı dakikada Umut'un kaleye yaklaşık 25 metre uzaktan vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu savunma uzaklaştırdı.

66'ncı dakikada Sapunaru'nun Boldrin'i düşürülmesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Vedat Muriç topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

72'nci dakikada Deniz sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına topu gönderdi. Ancak topu Abarhoun uzaklaştırdı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka ev sahibi ekibin 3-0 galibiyeti ile sona erdi.

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DHA