Manisa'da hastaneler dezenfekte ediliyorOruç tutamayanlar ne kadar para vermeli 2021 Diyanet? | Fitre ücreti 2021Camia isminin anlamı nedir, Camia ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kar sularının taşıdığı çöpler toplanıyor, Bursa’da barajlarda hummalı temizlikHüma isminin anlamı nedir, Hüma ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yaylada yangın çıktı: 2 ağıl kullanılamaz hale geldiİl Sağlık Müdürü'nden korkutan açıklama "Malatya’da yoğun bakımlarda doluluk oranı artıyor"Durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirildiErep isminin anlamı nedir, Erep ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Afife isminin anlamı nedir, Afife ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 5-3 sona erdi. Çaykur Rizespor ve İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 36. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 20.04.2021 16:00'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu:

ÇAYKUR RİZESPOR İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Çaykur Rizespor İttifak Holding Konyaspor
5 3

Çaykur Rizespor İttifak Holding Konyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi - Rize

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.04.2021 16:00

Çaykur Rizespor İttifak Holding Konyaspor Maçının Hakemleri

Özgür Yankaya(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Erkan Özdamar(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

1. Tarık Çetin, 4. Montassar Omar Talbı, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 52. Erik Sabo, 55. Mykola Morozıuk, 88. Damjan Dokovıc

Yedekler

25. Gökhan Akkan, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 11. Tunay Torun, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 54. Mithat Pala

Teknik Sorumlu

Bülent Uygun

Goller

Damjan Dokovıc,21.dk (f), Konrad Hubert Mıchalak,27.dk (f), Loic Alex Teliere Hubert Remy,68.dk (f), Braıan Jose Samudıo Segovıa,74.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Montassar Omar Talbı 42.dk, Sarı Kart Fabrıcıo Santos De Jesus 80.dk

Oyundan Çıkanlar

İsmail Köybaşı 90.dk, Fernando Henrıque Boldrın 70.dk, Erik Sabo 90.dk, Konrad Hubert Mıchalak 79.dk, Loic Alex Teliere Hubert Remy 79.dk

Oyuna Girenler

Darıo Melnjak 90.dk, Fabrıcıo Santos De Jesus 70.dk, Mithat Pala 90.dk, Fernando Andrade Dos Santos 79.dk, Mılan Skoda 79.dk

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 4. Adil Demirbağ, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 14. Zymer Bytyqı, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

54. Erten Ersu, 2. Volkan Fındıklı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 26. Barış Yardımcı, 28. Musa Çağıran, 29. Amar Rahmanovıc, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

Guılherme Haubert Sıtya,6.dk (f), Sokol Cikalleshi,12.dk (f), Artem Kravets,86.dk (h), Adil Demirbağ,82.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Oğuz Kağan Güçtekin 18.dk

Oyundan Çıkanlar

Oğuz Kağan Güçtekin 76.dk, Denı Mılosevıc 14.dk, Marko Jevtovıc 76.dk, Zymer Bytyqı 65.dk

Oyuna Girenler

Amar Rahmanovıc 76.dk, Oğuz Kağan Güçtekin 14.dk, Artem Kravets 76.dk, Levan Shengelıa 65.dk

Süper Lig 36. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş34226672357237
2Fenerbahçe34216761346927
3Galatasaray33205865326533
4Trabzonspor34161174132599
5Hatayspor341581157435314
6Alanyaspor341571252375215
7Gaziantep FK331312849395110
8Sivasspor34121574740517
9Fatih Karagümrük341311104940509
10Göztepe351211125148473
11Çaykur Rizespor34101212445442-10
12Antalyaspor3591511364742-11
13Konyaspor34101113424541-3
14Yeni Malatyaspor3381312404537-5
15MKE Ankaragücü3310716415337-12
16Kasımpaşa3491015375037-13
17Kayserispor3481115264335-17
18Başakşehir FK338916365333-17
19Gençlerbirliği348818346032-26
20BB Erzurumspor3471017355831-23
21Denizlispor336819315826-27

Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları

20.04.2021Sivasspor0-0Beşiktaş
20.04.2021Kayserispor2-2Gençlerbirliği
20.04.2021Fatih Karagümrük1-1Göztepe
20.04.2021Çaykur Rizespor5-3Konyaspor
20.04.2021Hatayspor3-2Antalyaspor
21.04.2021MKE Ankaragücü Denizlispor
21.04.2021BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor
21.04.2021Galatasaray Trabzonspor
22.04.2021Alanyaspor Gaziantep FK
22.04.2021Kasımpaşa Başakşehir FK
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT