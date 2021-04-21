Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 5-3 sona erdi. Çaykur Rizespor ve İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 36. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 20.04.2021 16:00'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu:
|Çaykur Rizespor
|İttifak Holding Konyaspor
|5
|3
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Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Çaykur Didi - Rize
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.04.2021 16:00
Çaykur Rizespor İttifak Holding Konyaspor Maçının Hakemleri
Özgür Yankaya(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Erkan Özdamar(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor İlk 11
1. Tarık Çetin, 4. Montassar Omar Talbı, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 52. Erik Sabo, 55. Mykola Morozıuk, 88. Damjan Dokovıc
Yedekler
25. Gökhan Akkan, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 11. Tunay Torun, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 54. Mithat Pala
Teknik Sorumlu
Goller
Damjan Dokovıc,21.dk (f), Konrad Hubert Mıchalak,27.dk (f), Loic Alex Teliere Hubert Remy,68.dk (f), Braıan Jose Samudıo Segovıa,74.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Montassar Omar Talbı 42.dk, Sarı Kart Fabrıcıo Santos De Jesus 80.dk
Oyundan Çıkanlar
İsmail Köybaşı 90.dk, Fernando Henrıque Boldrın 70.dk, Erik Sabo 90.dk, Konrad Hubert Mıchalak 79.dk, Loic Alex Teliere Hubert Remy 79.dk
Oyuna Girenler
Darıo Melnjak 90.dk, Fabrıcıo Santos De Jesus 70.dk, Mithat Pala 90.dk, Fernando Andrade Dos Santos 79.dk, Mılan Skoda 79.dk
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
13. İbrahim Sehıc, 4. Adil Demirbağ, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 14. Zymer Bytyqı, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
54. Erten Ersu, 2. Volkan Fındıklı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 26. Barış Yardımcı, 28. Musa Çağıran, 29. Amar Rahmanovıc, 88. Erdon Dacı
Teknik Sorumlu
Ersan Parlatan
Goller
Guılherme Haubert Sıtya,6.dk (f), Sokol Cikalleshi,12.dk (f), Artem Kravets,86.dk (h), Adil Demirbağ,82.dk (k)
Kartlar
Sarı Kart Oğuz Kağan Güçtekin 18.dk
Oyundan Çıkanlar
Oğuz Kağan Güçtekin 76.dk, Denı Mılosevıc 14.dk, Marko Jevtovıc 76.dk, Zymer Bytyqı 65.dk
Oyuna Girenler
Amar Rahmanovıc 76.dk, Oğuz Kağan Güçtekin 14.dk, Artem Kravets 76.dk, Levan Shengelıa 65.dk
Süper Lig 36. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|34
|22
|6
|6
|72
|35
|72
|37
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|27
|3
|Galatasaray
|33
|20
|5
|8
|65
|32
|65
|33
|4
|Trabzonspor
|34
|16
|11
|7
|41
|32
|59
|9
|5
|Hatayspor
|34
|15
|8
|11
|57
|43
|53
|14
|6
|Alanyaspor
|34
|15
|7
|12
|52
|37
|52
|15
|7
|Gaziantep FK
|33
|13
|12
|8
|49
|39
|51
|10
|8
|Sivasspor
|34
|12
|15
|7
|47
|40
|51
|7
|9
|Fatih Karagümrük
|34
|13
|11
|10
|49
|40
|50
|9
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|3
|11
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|12
|12
|44
|54
|42
|-10
|12
|Antalyaspor
|35
|9
|15
|11
|36
|47
|42
|-11
|13
|Konyaspor
|34
|10
|11
|13
|42
|45
|41
|-3
|14
|Yeni Malatyaspor
|33
|8
|13
|12
|40
|45
|37
|-5
|15
|MKE Ankaragücü
|33
|10
|7
|16
|41
|53
|37
|-12
|16
|Kasımpaşa
|34
|9
|10
|15
|37
|50
|37
|-13
|17
|Kayserispor
|34
|8
|11
|15
|26
|43
|35
|-17
|18
|Başakşehir FK
|33
|8
|9
|16
|36
|53
|33
|-17
|19
|Gençlerbirliği
|34
|8
|8
|18
|34
|60
|32
|-26
|20
|BB Erzurumspor
|34
|7
|10
|17
|35
|58
|31
|-23
|21
|Denizlispor
|33
|6
|8
|19
|31
|58
|26
|-27
Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları
|20.04.2021
|Sivasspor
|0-0
|Beşiktaş
|20.04.2021
|Kayserispor
|2-2
|Gençlerbirliği
|20.04.2021
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Göztepe
|20.04.2021
|Çaykur Rizespor
|5-3
|Konyaspor
|20.04.2021
|Hatayspor
|3-2
|Antalyaspor
|21.04.2021
|MKE Ankaragücü
|Denizlispor
|21.04.2021
|BB Erzurumspor
|Yeni Malatyaspor
|21.04.2021
|Galatasaray
|Trabzonspor
|22.04.2021
|Alanyaspor
|Gaziantep FK
|22.04.2021
|Kasımpaşa
|Başakşehir FK