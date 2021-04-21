Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 5-3 sona erdi. Çaykur Rizespor ve İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 36. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 20.04.2021 16:00'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu: Çaykur Rizespor İttifak Holding Konyaspor 5 3 Çaykur Rizespor İttifak Holding Konyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi - Rize

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.04.2021 16:00

Çaykur Rizespor İttifak Holding Konyaspor Maçının Hakemleri

Özgür Yankaya(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Erkan Özdamar(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

1. Tarık Çetin, 4. Montassar Omar Talbı, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 52. Erik Sabo, 55. Mykola Morozıuk, 88. Damjan Dokovıc

Yedekler

25. Gökhan Akkan, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 11. Tunay Torun, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 54. Mithat Pala

Teknik Sorumlu

Bülent Uygun

Goller

Damjan Dokovıc,21.dk (f), Konrad Hubert Mıchalak,27.dk (f), Loic Alex Teliere Hubert Remy,68.dk (f), Braıan Jose Samudıo Segovıa,74.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Montassar Omar Talbı 42.dk, Sarı Kart Fabrıcıo Santos De Jesus 80.dk

Oyundan Çıkanlar

İsmail Köybaşı 90.dk, Fernando Henrıque Boldrın 70.dk, Erik Sabo 90.dk, Konrad Hubert Mıchalak 79.dk, Loic Alex Teliere Hubert Remy 79.dk

Oyuna Girenler

Darıo Melnjak 90.dk, Fabrıcıo Santos De Jesus 70.dk, Mithat Pala 90.dk, Fernando Andrade Dos Santos 79.dk, Mılan Skoda 79.dk

İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 4. Adil Demirbağ, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 14. Zymer Bytyqı, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 42. Abdülkerim Bardakcı, 71. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

54. Erten Ersu, 2. Volkan Fındıklı, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 19. Levan Shengelıa, 21. Faruku Mıya, 23. Artem Kravets, 26. Barış Yardımcı, 28. Musa Çağıran, 29. Amar Rahmanovıc, 88. Erdon Dacı

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Goller

Guılherme Haubert Sıtya,6.dk (f), Sokol Cikalleshi,12.dk (f), Artem Kravets,86.dk (h), Adil Demirbağ,82.dk (k)

Kartlar

Sarı Kart Oğuz Kağan Güçtekin 18.dk

Oyundan Çıkanlar

Oğuz Kağan Güçtekin 76.dk, Denı Mılosevıc 14.dk, Marko Jevtovıc 76.dk, Zymer Bytyqı 65.dk

Oyuna Girenler

Amar Rahmanovıc 76.dk, Oğuz Kağan Güçtekin 14.dk, Artem Kravets 76.dk, Levan Shengelıa 65.dk

Süper Lig 36. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 34 22 6 6 72 35 72 37 2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 69 27 3 Galatasaray 33 20 5 8 65 32 65 33 4 Trabzonspor 34 16 11 7 41 32 59 9 5 Hatayspor 34 15 8 11 57 43 53 14 6 Alanyaspor 34 15 7 12 52 37 52 15 7 Gaziantep FK 33 13 12 8 49 39 51 10 8 Sivasspor 34 12 15 7 47 40 51 7 9 Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 50 9 10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 47 3 11 Çaykur Rizespor 34 10 12 12 44 54 42 -10 12 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 42 -11 13 Konyaspor 34 10 11 13 42 45 41 -3 14 Yeni Malatyaspor 33 8 13 12 40 45 37 -5 15 MKE Ankaragücü 33 10 7 16 41 53 37 -12 16 Kasımpaşa 34 9 10 15 37 50 37 -13 17 Kayserispor 34 8 11 15 26 43 35 -17 18 Başakşehir FK 33 8 9 16 36 53 33 -17 19 Gençlerbirliği 34 8 8 18 34 60 32 -26 20 BB Erzurumspor 34 7 10 17 35 58 31 -23 21 Denizlispor 33 6 8 19 31 58 26 -27

Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları