Çaykur Rizespor, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 23. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa ile 02.02.2021 19:00'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa Maç Sonucu Ne Oldu?
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Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maç sonucu:
|Çaykur Rizespor
|Kasımpaşa
|1
|1
Çaykur Rizespor Kasımpaşa Maçının Özeti İçin Tıklayın
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Çaykur Didi - Rize
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.02.2021 19:00
Çaykur Rizespor Kasımpaşa Maçının Hakemleri
Serkan Tokat(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Tarık Ongun(avar)
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor İlk 11
25. Gökhan Akkan, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 14. Alexander Toft Soderlund, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah, 88. Damjan Dokovıc
Yedekler
1. Tarık Çetin, 30. Zafer Görgen, 4. Montassar Omar Talbı, 5. Abdullah Durak, 6. Yasin Pehlivan, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 27. Murat Sağlam, 54. Mithat Pala, 66. Doğan Erdoğan, 71. Celal Emir Dede
Teknik Sorumlu
Goller
Doğan Erdoğan,85.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Fernando Henrıque Boldrın 37.dk, Sarı Kart Emır Dılaver 90+1.dk
Oyundan Çıkanlar
Braıan Jose Samudıo Segovıa 77.dk, Fernando Andrade Dos Santos 46.dk, Godfred Donsah 77.dk, Alexander Toft Soderlund 89.dk
Oyuna Girenler
Abdullah Durak 77.dk, Konrad Hubert Mıchalak 46.dk, Doğan Erdoğan 77.dk, Montassar Omar Talbı 89.dk
Kasımpaşa İlk 11
33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 14. Gılbert Koomson, 10. Harıs Hajradınovıc, 30. Armın Hodzıc, 25. Tomas Brecka, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 32. Derrıck Luckassen, 35. Aytaç Kara, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
1. Ramazan Köse, 28. Furkan Külekçi, 7. Anıl Koç, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 11. Yusuf Erdoğan, 34. Doğucan Haspolat, 13. Dusko Tosıc, 80. Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Sorumlu
Fuat Çapa
Goller
Isaac Kıese Thelın,90+1.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Harıs Hajradınovıc 75.dk, Sarı Kart Krıstıjan Bıstrovıc 79.dk
Oyundan Çıkanlar
Harıs Hajradınovıc 90+8.dk, Gılbert Koomson 61.dk, Armın Hodzıc 90+4.dk
Oyuna Girenler
Anıl Koç 90+8.dk, Yusuf Erdoğan 61.dk, Dusko Tosıc 90+4.dk
Süper Lig 23. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|22
|15
|3
|4
|45
|24
|48
|21
|2
|Galatasaray
|22
|14
|3
|5
|46
|18
|45
|28
|3
|Beşiktaş
|21
|14
|2
|5
|48
|25
|44
|23
|4
|Alanyaspor
|21
|11
|4
|6
|37
|21
|37
|16
|5
|Trabzonspor
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|36
|3
|6
|Gaziantep FK
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|35
|9
|7
|Hatayspor
|22
|10
|5
|7
|35
|28
|35
|7
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|31
|4
|9
|Antalyaspor
|21
|7
|8
|6
|21
|26
|29
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|28
|1
|11
|Kasımpaşa
|22
|7
|5
|10
|24
|32
|26
|-8
|12
|Çaykur Rizespor
|22
|6
|8
|8
|28
|37
|26
|-9
|13
|Göztepe
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|25
|4
|14
|Sivasspor
|21
|5
|9
|7
|22
|28
|24
|-6
|15
|Başakşehir FK
|22
|6
|6
|10
|27
|40
|24
|-13
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|22
|-11
|18
|BB Erzurumspor
|21
|5
|5
|11
|20
|35
|20
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|21
|5
|4
|12
|20
|41
|19
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|18
|-10
|21
|Denizlispor
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|17
|-18
Süper Lig 23. hafta Fikstür sonuçları
|02.02.2021
|Hatayspor
|1-2
|Fenerbahçe
|02.02.2021
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Kasımpaşa
|02.02.2021
|Galatasaray
|3-0
|Başakşehir FK
|03.02.2021
|Konyaspor
|Gençlerbirliği
|03.02.2021
|Sivasspor
|BB Erzurumspor
|03.02.2021
|Kayserispor
|Alanyaspor
|03.02.2021
|Antalyaspor
|Beşiktaş
|03.02.2021
|Fatih Karagümrük
|Gaziantep FK
|04.02.2021
|Trabzonspor
|Denizlispor
|04.02.2021
|Göztepe
|Yeni Malatyaspor