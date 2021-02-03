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Çaykur Rizespor, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 23. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa ile 02.02.2021 19:00'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa Maç Sonucu Ne Oldu?

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maç sonucu:

ÇAYKUR RİZESPOR KASIMPAŞA
Çaykur Rizespor Kasımpaşa
1 1

Çaykur Rizespor Kasımpaşa Maçının Özeti İçin Tıklayın

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi - Rize

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.02.2021 19:00

Çaykur Rizespor Kasımpaşa Maçının Hakemleri

Serkan Tokat(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Tarık Ongun(avar)

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 14. Alexander Toft Soderlund, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah, 88. Damjan Dokovıc

Yedekler

1. Tarık Çetin, 30. Zafer Görgen, 4. Montassar Omar Talbı, 5. Abdullah Durak, 6. Yasin Pehlivan, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 27. Murat Sağlam, 54. Mithat Pala, 66. Doğan Erdoğan, 71. Celal Emir Dede

Teknik Sorumlu

Goller

Doğan Erdoğan,85.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Fernando Henrıque Boldrın 37.dk, Sarı Kart Emır Dılaver 90+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Braıan Jose Samudıo Segovıa 77.dk, Fernando Andrade Dos Santos 46.dk, Godfred Donsah 77.dk, Alexander Toft Soderlund 89.dk

Oyuna Girenler

Abdullah Durak 77.dk, Konrad Hubert Mıchalak 46.dk, Doğan Erdoğan 77.dk, Montassar Omar Talbı 89.dk

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 14. Gılbert Koomson, 10. Harıs Hajradınovıc, 30. Armın Hodzıc, 25. Tomas Brecka, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 32. Derrıck Luckassen, 35. Aytaç Kara, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

1. Ramazan Köse, 28. Furkan Külekçi, 7. Anıl Koç, 18. Evren Eren Elmalı, 21. Kevın Varga, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 11. Yusuf Erdoğan, 34. Doğucan Haspolat, 13. Dusko Tosıc, 80. Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

Isaac Kıese Thelın,90+1.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Harıs Hajradınovıc 75.dk, Sarı Kart Krıstıjan Bıstrovıc 79.dk

Oyundan Çıkanlar

Harıs Hajradınovıc 90+8.dk, Gılbert Koomson 61.dk, Armın Hodzıc 90+4.dk

Oyuna Girenler

Anıl Koç 90+8.dk, Yusuf Erdoğan 61.dk, Dusko Tosıc 90+4.dk

Süper Lig 23. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe22153445244821
2Galatasaray22143546184528
3Beşiktaş21142548254423
4Alanyaspor21114637213716
5Trabzonspor2110652724363
6Gaziantep FK219843526359
7Hatayspor2210573528357
8Fatih Karagümrük218763329314
9Antalyaspor21786212629-5
10Yeni Malatyaspor217772726281
11Kasımpaşa227510243226-8
12Çaykur Rizespor22688283726-9
13Göztepe216783026254
14Sivasspor21597222824-6
15Başakşehir FK226610274024-13
16Konyaspor206592727230
17Kayserispor216411152622-11
18BB Erzurumspor215511203520-15
19Gençlerbirliği215412204119-21
20MKE Ankaragücü215313253518-10
21Denizlispor214512213917-18

Süper Lig 23. hafta Fikstür sonuçları

02.02.2021Hatayspor1-2Fenerbahçe
02.02.2021Çaykur Rizespor1-1Kasımpaşa
02.02.2021Galatasaray3-0Başakşehir FK
03.02.2021Konyaspor Gençlerbirliği
03.02.2021Sivasspor BB Erzurumspor
03.02.2021Kayserispor Alanyaspor
03.02.2021Antalyaspor Beşiktaş
03.02.2021Fatih Karagümrük Gaziantep FK
04.02.2021Trabzonspor Denizlispor
04.02.2021Göztepe Yeni Malatyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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