Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları ile futbol heyecanı sürecek. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa takımları kozlarını paylaşacak. İki takımın da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanı arıyor. Bu sorulara ilişkin detaylara haberimizde yer verdik...

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Ömer Tevfik Özkoç yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.