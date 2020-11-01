Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. İki takım arasında oynanacak mücadele hakkında tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Kayserispor'u konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan ve altı gol atan Rizespor, daha önceki yedi karşılaşmanın toplamında aynı sayıda galibiyet alabilmiş (2G 3B 2M) ve gol sevinci yaşamıştı. Rizespor'a rakip olduğu son Süper Lig maçını kaybeden Kayserispor (2-3), lig tarihinde rakibinden üst üste iki mağlubiyet almadı. Sahasında oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birinden mağlup ayrılan Rizespor (4G 3B), tek yenilgisini bu sezonun ilk haftasında Fenerbahçe'den aldı (1-2). Peki, Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de oynanacak olan Çaykur Rizespor ve Kayserispor maçı bugün, saat 13.30'da başlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek. Koray Gençerler'in yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Murat Altan üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Pazar günü saat 13.30'da başlayacak olan Çaykur Rizespor - Kayserispor mücadelesi de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifreli yayınlanacak.

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçını canlı izlemek için tıklayınız.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Donsah, Samudio, Remy.

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Aziz, Kvrzic, Campanharo, Hasan Hüseyin, Fernandes, Lennon, Pedro Henrique, Kanga.