Konserde göğüslerini açmıştı! 63'lük Madonna yine durmadı! File çorap ve tangasıyla çekildiği üstsüz yatak pozlarını peş peşe paylaştıKocaelispor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gençlerbirliği - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Güncel fındık fiyatları 2021 | Düzce fındık fiyatları 2021Balıkesirspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gelinim Mutfakta 25 Kasım 2021 Perşembe puan durumu | 25 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Gelinim Mutfakta etli kadayıf dolması tarifi | Tadına doyamayacağınız şahane lezzet!Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?ATV Müge Anlı full izle bugün 25 Kasım 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTubeAntalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçları ile devam edecek. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler ise internette Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı Süper Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı 27 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev alacak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT