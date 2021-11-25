Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı Süper Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı 27 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev alacak.