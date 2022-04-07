Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı canlı izle | Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasında Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı canlı izle | Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Konyaspor arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı canlı izle | Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Yusuf Bozdoğan yapıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE
ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ÇAYKUR RİZESPOR
23. GÖKHAN AKKAN
2. PAPISS DEMBA CISSE
3. RASMUS SEBASTIAN HOLMEN
9. TYLER DOMINIC BOYD
15. EREN ALBAYRAK
16. CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES
27. FABRICIO SANTOS DE JESUS
52. ERİK SABO
53. BOLASIE YALA
77. GÖKHAN GÖNÜL
83. GEDSON CARVALHO FERNANDES
KONYASPOR İLK 11
13. İBRAHİM SEHIC
4. ADİL DEMİRBAĞ
7. ZYMER BYTYQI
12. GUILHERME HAUBERT SITYA
17. SOKOL CİKALLESHİ
18. AMIR HADZIAHMETOVIC
23. ENDRI ÇEKIÇI
35. OĞULCAN ÜLGÜN
42. ABDÜLKERİM BARDAKCI
89. NEJC SKUBIC
93. AMILTON MINERVINO DA SILVA