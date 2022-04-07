Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Konyaspor arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı canlı izle | Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Yusuf Bozdoğan yapıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ÇAYKUR RİZESPOR

23. GÖKHAN AKKAN

2. PAPISS DEMBA CISSE

3. RASMUS SEBASTIAN HOLMEN

9. TYLER DOMINIC BOYD

15. EREN ALBAYRAK

16. CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES

27. FABRICIO SANTOS DE JESUS

52. ERİK SABO

53. BOLASIE YALA

77. GÖKHAN GÖNÜL

83. GEDSON CARVALHO FERNANDES

KONYASPOR İLK 11

13. İBRAHİM SEHIC

4. ADİL DEMİRBAĞ

7. ZYMER BYTYQI

12. GUILHERME HAUBERT SITYA

17. SOKOL CİKALLESHİ

18. AMIR HADZIAHMETOVIC

23. ENDRI ÇEKIÇI

35. OĞULCAN ÜLGÜN

42. ABDÜLKERİM BARDAKCI

89. NEJC SKUBIC

93. AMILTON MINERVINO DA SILVA