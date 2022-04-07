Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Konyaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Çaykur Rizespor–Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Yusuf Bozdoğan yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.