Çaykur Rizespor Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı
RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin başladığı...
RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin başladığı süreçte milletimizin sesini dünyaya duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Anadolu Ajansına nice başarılı yıllar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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