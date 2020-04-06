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  3. Çaykur Rizespor Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Çaykur Rizespor Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin başladığı...

Çaykur Rizespor Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin başladığı süreçte milletimizin sesini dünyaya duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Anadolu Ajansına nice başarılı yıllar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA




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