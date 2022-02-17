Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir maçı 18 Ocak 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ÇAYKUR RİZESPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir maçını hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'ğa yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Ekrem Kan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Kutluhan Bilgiç görev alacak.