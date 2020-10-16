Süper Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak maçlar ile geri dönüyor. Haftanın ilk maçında Çaykur Rizespor, evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde mevcut. Bu sezon ligde oldukça kötü gidişat sergileyen Rizespor ve Ankaragücü, son sıralarda yer alıyor. Rize ekibi, 4 maçta topladığı 2 puanla ligin 18. sırasında yer alırken Ankaragücü, 3 maçta 1 puan alarak 20. sırada bulunuyor. Peki, Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6. haftanın ilk maçı Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü mücadelesi Çaykur Didi Stadyumu'nda 17 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu mücadele hakem Abdulkadir Bitigen tarafından yönetilecek. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İbrahim Bozbey üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digitürk, bu sezonda kesintisiz şekilde tüm Süper Lig maçlarını yayınlıyor. Çaykur Rizespor - Ankaragücü mücadelesi Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Ligde bir haftayı bay geçen ve 3 maça çıkan sarı-lacivertliler, istediği başlangıcı yapamadı. Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki başkent temsilcisi, ilk 3 maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor'a yenilirken, Demir Grup Sivasspor'la berabere kaldı.

Gol yollarında da sıkıntı çeken ve sadece ligin ilk haftasında rakip fileleri bir kez havalandırabilen MKE Ankaragücü, haftaya 1 puanla 20. sırada girdi.

Teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki Çaykur Rizespor da sezona istediği başlangıcı yapamadı. Ligdeki ilk 4 maçında ikişer yenilgi ve beraberlik alan Karadeniz ekibi, 2 puanla 18. sırada yer alıyor. MKE Ankaragücü gol yollarında sıkıntı yaşayan Çaykur Rizespor da 4 maçta iki gol atabildi.

Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü arasında yarın saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.