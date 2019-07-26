İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Çaykur Rizespor, Nill De Pauw’i renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Nill De Pauw’i renklerine bağladı

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki Belçikalı sağ kanat oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor, Nill De Pauw’i renklerine bağladı

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki Belçikalı sağ kanat oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Belçika'nın Jupiler Pro League takımlarından SV Zulte Waregem'de forma giyen, Belçika milli takımlarında son 5 yılda 70'den fazla resmi maça çıkan Nill De Pauw'a, Çaykur Didi Stadı'nda düzenlenen imza töreni ile Çaykur Rizespor'a 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT