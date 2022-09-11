Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı canlı izle | Çaykur Rizespor - SamsunsporTRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 5.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Samsunspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Çaykur Rizespor - Samsunspor maçı canlı izle | Gençlerbirliği-Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 5. haftasındaki Çaykur Rizespor -Samsunspor maçı 11 Eylül Pazar günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.30'da başlayan maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Nurettin Dinçer Demir yapıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

ÇAYKUR RİZESPOR - SAMSUNSPOR TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 5.haftasındaki Çaykur Rizespor -Samsunspor maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÇAYKUR RİZESPOR - SAMSUNSPOR TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ