Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda küme düşen Çaykur Rizespor ile ligin orta sıralarında yer alan Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Çaykur Rizespor – Sivasspor maçı canlı izle | Çaykur Rizespor – Sivasspor maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR – SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37.haftasındaki Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor maçı 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.00'da başlayan maçı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Yusuf Bozdağan ve Murat Altan yapıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR – SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

ÇAYKUR RİZESPOR – SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37.haftasındaki Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor maçı, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ÇAYKUR RİZESPOR – SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ