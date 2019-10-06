Çaykur Rizespor - Trabzonspor canlı anlatım

Trabzonspor ligin 7. Haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti

90' Mücadele Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Pozisyon 90' Karşılaşmanın sonuna 6 dakika uzatma ilave edildi.

Trabzonspor, Nwakaeme'nin golüyle 2-1 öne geçti!Gol - Anthony Nwakaeme

Pozisyon 88' Trabzonspor gole yaklaştı! Ceza alanı içindeki karambolde top Sturrdge'nin önünde kaldı. Sturridge vuruşunu yaptı ancak Rizespor savunması ayak koydu.

Oyuncu Değişikliği 83' Rizespor'da Diomande dışarı alındı. Vetrih oyunda.Ismaël Diomandé - Amedej Vetrih

Oyuncu Değişikliği 79' Rizespor'da Yan Sasse oyuna girdi. Boldrin dışarı alındı.Fernando Boldrin - Yan Sasse

Sarı Kart 76' Rizespor'da Moroziuk sarı kart gördü.Sarı Kart - Mykola Moroziuk

Deplasman Golü 73' Trabzonspor Sörloth'un golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı! Sturridge'nin sağ kanattan adrese teslim ortasında Sörloth ceza alanı içinde kafayla topu ağlara yolladı.

70' Çaykur Rizespor Oğulcan çalımlarla ceza alanı içine girdi. Trabzonspor savunması Oğulcan'a şut şansı tanımadı.

Sarı Kart 68' Rizespor'da Boldrin sarı kart gördü.

63' Trabzonspor'da Sturridge oyunda. Hosseini dışarı alındı.Majid Hosseini - Daniel Sturridge

Pozisyon 61' Çaykur Rizespor'da Oğulcan Trabzonspor savunmasının arkasına sarktı. Oğulcan ceza alanı içinde kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Uğurcan yine gole izin vermedi!

Pozisyon 60' Trabzonspor'da Abdulkadir sağ kanattan ortasını yaptı. Nwakaeme'den önce Çaykur Rizespor savunmasından kritik bir müdahale geldi.

Pozisyon 57' Çaykur Rizespor ikinci gole çok yaklaştı. Ceza alanı içinde Oğulcan kafayı vurdu. Kaleci Uğurcan'dan mükemmel bir kurtarış geldi.

Pozisyon 50' Trabzonspor etkili geldi. Pereira'nın pasında topla buluşan Abdulkadir Parmak sağ çaprazdan sert vurdu. Top üst direği sıyırarak auta çıktı.

Maç Başladı 46' İkinci yarıya Trabzonspor başladı.

İlk yarı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Pozisyon 45' Trabzonspor beraberlik golüne çok yaklaştı! Nwakaeme ceza alanı içinde vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top az farkla yandan auta çıktı.

Pozisyon 39' Çaykur Rizespor 2. gole çok yaklaştı! Samudio sağ kanattan ceza alanı içine girdi. Uzak direğe yerden sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.

Sarı Kart 33' Çaykur Rizespor'da Diomande sarı kart gördü.

31' Trabzonspor'da sakatlanan Novak'ın yerine Doğan Erdoğan oyunda.Filip Novak - Dogan Erdogan

Ev Sahibi Golü 23' Rizespor, Melnjak'ın attığı nefis golle 1-0 öne geçti! Ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrılarak önünü boşaltan Melnjak, Uğurcan'ın uzanamayacağı noktaya çok sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.Gol - Dario Melnjak

Sarı Kart 14' Bir sarı kartta Rizespor'lu Chatziisaias'a çıktı.Sarı Kart - Dimitrios Chatziisaias

Sarı Kart 14' Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sarı kart gördü.Sarı Kart - Kamil Cörekci

Pozisyon 10' Rizespor'da Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda top kaleye yöneldi. Kaleci Uğurcan son anda topu kornere tokatladı.

Pozisyon 9' Rizespor'da Diomande ceza alanı dışından çok sert vurdu. Top üst direğin bir metre üzerinden auta çıktı.

Sarı Kart 6' Trabzonspor'da Obi Mikel sarı kart gördü.Sarı Kart - John Mikel Obi

Pozisyon 5' İlk tehlikeli atak Trabzonspor'dan geldi. Sörloth ceza alanı içi sağ çaprazdan kaleye sokuldu. Penaltı noktası üzerine pasını çıkardı. Nwakaeme bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Gökhan köşeye giden topu güçlükle çıkardı

Pozisyon 3' Rizespor kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullandı. Boldrin direk kaleye yollamak istedi top baraja takıldı.

Maç Başladı 1' Rize'de karşılaşmaya ev sahibi takım başladı.

Maç Öncesi Trabzonspor ise; Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth 11'iyle sahada olacak.

Maç Öncesi Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu! Rizespor sahaya; Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Diomande, Melnjak, Talbi, Abdullah, Attamah, Boldrin, Oğulcan, Samudio ilk 11'iyle çıkacak.

Maç Öncesi Süper Lig'in ilk 6 haftasında Trabzonspor puan topladı. Ev sahibi ekip Rizespor'un ise 8 puanı bulunuyor.

Maç Öncesi Konuk ekip Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Ivanildo Fernandes ve Yusuf Sarı formalarından uzak kalacaklar.

Maç Öncesi Çaykur Rizespor'da Mostapha El Kabir ve Umar Aminu bu maçta görev alamayacak. Ev sahibinde Joseph Attamah ise sarı kart sınırında yer alıyor.

Maç Öncesi Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Diomande, Melnjak, Talbi, Abdullah, Attamah, Boldrin, Oğulcan, Samudio