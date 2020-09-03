11 Eylül'de başlayacak Süper Lig için çalışmalarını sürdüren takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Bu sezon flaş transferleriyle adından söz ettiren Çaykur Rizespor, son olarak adı her transfer döneminde 4 büyükler ile anılan Loic Remy'i kadrosuna katmıştı. Yeni transferleri sahada görmeyi merakla bekleyen taraftarlar, bu maç ile birlikte iki takımın da yeni kadrolarını izleyebilecekler. Peki, Çaykur Rizespor - Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Trabzonspor arasında oynanacak mücadele, 4 Eylül Cuma günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Hazırlık maçına koronavirüs önlemleri nedeniyle seyirci alınmayacak.

HANGİ KANALDA?

4 Eylül Cuma günü saat 17.00'de başlayacak Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını, A Spor ekranlarından naklen izleyebilirsiniz. Karşılaşma hakkında detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir...