Çaykur Rizespor - Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun başlamasına oldukça az bir süre kaldı. Bu sırada hazırlıklarını devam ettiren Çaykur Rizespor ve Trabzonspor, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
11 Eylül'de başlayacak Süper Lig için çalışmalarını sürdüren takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Bu sezon flaş transferleriyle adından söz ettiren Çaykur Rizespor, son olarak adı her transfer döneminde 4 büyükler ile anılan Loic Remy'i kadrosuna katmıştı. Yeni transferleri sahada görmeyi merakla bekleyen taraftarlar, bu maç ile birlikte iki takımın da yeni kadrolarını izleyebilecekler. Peki, Çaykur Rizespor - Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor - Trabzonspor arasında oynanacak mücadele, 4 Eylül Cuma günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Hazırlık maçına koronavirüs önlemleri nedeniyle seyirci alınmayacak.
HANGİ KANALDA?
4 Eylül Cuma günü saat 17.00'de başlayacak Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını, A Spor ekranlarından naklen izleyebilirsiniz. Karşılaşma hakkında detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir...