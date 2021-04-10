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  3. Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması beraberlik ile sona erdi!

Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması beraberlik ile sona erdi!

Süper Lig'de son iki maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor 34. hafta maçında Karadeniz deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması beraberlik ile sona erdi!

Bordo mavililerde savunma oyuncusu Vitor Hugo maçın 86'ın dakikasında kırmızı kart gördü. Trabzonspor, bu beraberlikle son 3 haftada 3. kez 1 puan aldı ve galibiyeti kaybetti. Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması 0-0 skorla sona erdi.

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Trabzonspor maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Rizespor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşmaya az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu.

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Yasin, Baiano, Boldrin, Samudio, Skoda.

Yedekler: Can, Abdullah, Melnjak, Remy, Fernando, Meriah, Onur, Michalak, Tunay, Sabo.

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, A. Parmak, Lewis Baker, Flavio, Yunus Mallı, Bakasetas, Djaniny.

Yedekler; Erce, Serkan, Atakan, Ahmetcan, Faruk Can, Berat, Hosseini, Yusuf Sarı, Hakan Yeşil, Safa Kınalı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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