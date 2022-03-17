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Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı ne canlı izle | Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı ne canlı izle | Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı ne canlı izle | Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Trabzonspor'un karşılaşacağı heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için  Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı ne canlı izle | Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR – TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 29.haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan maç  18 Mart 2022 Cuma günü  saat 20.00'da Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda başladı.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı canlı izle 

 TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilirler.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

ÇAYKUR RİZESPOR – TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçını hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ceyhun Sesigüzel yaparken maçın dördüncü hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev alıyor.

Çaykur Rizespor - Trabzonspor 11'ler:

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Cemali, Ponck, Holmen, Sabo, Phiri, Gedson, Boldrin, Boyd, Alper, Cisse

Trabzonspor: Erce, Peres, Denswil, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny

Bölge Gündem Editör Ekibi
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