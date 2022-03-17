Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı 18 Mart 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ÇAYKUR RİZESPOR – TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev alacak.