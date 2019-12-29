Merakla beklenen Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının kadrosu belli oldu.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

STAT: Çaykur Didi Stadyumu

SAAT: 19:00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Umar, Oğulcan

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan Tufan, Gustavo, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Kruse, Muriqi

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Ligde geçtiğimiz hafta sahasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'u da yenerek devreye moralli girmek istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'nin geride kalan 16 hafta sonunda 28 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz de Rize'de takımını yalnız bırakacak.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 4 deplasman maçında galip gelemedi. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı. Bu sezon deplasmanda 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 15 puan yitirdi.

Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin ikinci devresindeki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.