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Çaykur Rizespor Yannick Bolasie transferinden vazgeçti

Çaykur Rizespor, Sporting Lisbon'dan transfer etmeye çalıştığı Yannick Bolasie transferinden vazgeçtiği duyurdu. Mavi yeşilli takım, oyuncu ile kulüplerinin hiçbir ilgisinin kalmadığını ifade etti.

Çaykur Rizespor Yannick Bolasie transferinden vazgeçti

Yeni sezon öncesinde transfer arayışlarına devam eden Çaykur Rizespor bir süredir Sporting Lisbon'un 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile ilgileniyordu. Ancak karadeniz temsilcisi bu oyuncu ile görüşmelerini sonlandırdıklarını duyurdu.

ZORUNLU AÇIKLAMA

Mavi yeşilli kulüpten "zorunlu açıklama" başlığıyla duyurulan açıklamada:

Bir süredir transfer gündemimizde olan Kongolu orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile kulübümüzün gerçekleştirdiği görüşmeler sona ermiştir. Oyuncu ile kulübümüzün şu andan itibaren bir ilgisi yoktur. Çaykur Rizesporumuz’un başarısı için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor Yannick Bolasie transferinden vazgeçti

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