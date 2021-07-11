Çaykur Rizespor Yannick Bolasie transferinden vazgeçti
Çaykur Rizespor, Sporting Lisbon'dan transfer etmeye çalıştığı Yannick Bolasie transferinden vazgeçtiği duyurdu. Mavi yeşilli takım, oyuncu ile kulüplerinin hiçbir ilgisinin kalmadığını ifade etti.
Yeni sezon öncesinde transfer arayışlarına devam eden Çaykur Rizespor bir süredir Sporting Lisbon'un 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile ilgileniyordu. Ancak karadeniz temsilcisi bu oyuncu ile görüşmelerini sonlandırdıklarını duyurdu.
ZORUNLU AÇIKLAMA
Mavi yeşilli kulüpten "zorunlu açıklama" başlığıyla duyurulan açıklamada:
Bir süredir transfer gündemimizde olan Kongolu orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile kulübümüzün gerçekleştirdiği görüşmeler sona ermiştir. Oyuncu ile kulübümüzün şu andan itibaren bir ilgisi yoktur. Çaykur Rizesporumuz’un başarısı için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.