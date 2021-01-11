Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Yukatel Denizlispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Yukatel Denizlispor ile 10.01.2021 16:00'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor Maç Sonucu Ne Oldu? Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor maç sonucu: Çaykur Rizespor Yukatel Denizlispor 1 1 Çaykur Rizespor Yukatel Denizlispor Maçının Özeti İçin Tıklayın Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi - Rize

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

10.01.2021 16:00

Çaykur Rizespor Yukatel Denizlispor Maçının Hakemleri

Volkan Bayarslan(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 4. Montassar Omar Talbı, 5. Abdullah Durak, 6. Yasin Pehlivan, 11. Tunay Torun, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 9. Kemal Rüzgar, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 26. Onur Bulut, 35. Alberk Koç

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

Kemal Rüzgar,90+3.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Yasin Pehlivan 2.dk, Sarı Kart Yassıne Merıah 85.dk

Oyundan Çıkanlar

Tunay Torun 46.dk, Yasin Pehlivan 84.dk, Fernando Andrade Dos Santos 46.dk

Oyuna Girenler

Fernando Henrıque Boldrın 46.dk, Kemal Rüzgar 84.dk, Fabrıcıo Santos De Jesus 46.dk

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 3. Muhammet Özkal, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 21. Zakarya Bergdıch, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 9. Hadı Sacko, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 22. Mustafa Yumlu, 65. Mert Sarıkuş, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu, 76. Özer Özdemir

Teknik Sorumlu

Yalçın Koşukavak

Goller

Hugo Rodallega Martınez,9.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Hugo Rodallega Martınez 63.dk, Sarı Kart Tıago Jorge Olıveıra Lopes 79.dk, Sarı Kart Zakarya Bergdıch 59.dk, Sarı Kart Marvın Dırk Bakalorz 40.dk, Sarı Kart Costel Fane Pantılımon 71.dk

Oyundan Çıkanlar

Marvın Dırk Bakalorz 80.dk, Murıs Mesanovıc 80.dk

Oyuna Girenler

Mustafa Yumlu 80.dk, Hadı Sacko 80.dk

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 35 18 2 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 33 20 3 Fenerbahçe 16 10 2 4 32 21 32 11 4 Gaziantep FK 17 8 7 2 31 19 31 12 5 Alanyaspor 17 9 3 5 28 14 30 14 6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 28 3 7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1 8 Fatih Karagümrük 17 6 6 5 27 23 24 4 9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 24 -6 10 Konyaspor 17 6 4 7 24 21 22 3 11 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 22 -2 12 Başakşehir FK 17 6 4 7 24 28 22 -4 13 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 21 -2 14 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 21 -8 15 Göztepe 17 4 7 6 21 20 19 1 16 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 19 -8 17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 19 -13 18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 16 -10 19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 15 -7 20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 14 -11 21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 13 -14

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları