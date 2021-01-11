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Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Yukatel Denizlispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Yukatel Denizlispor ile 10.01.2021 16:00'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor Maç Sonucu Ne Oldu?

Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor maç sonucu:

ÇAYKUR RİZESPOR YUKATEL DENİZLİSPOR
Çaykur Rizespor Yukatel Denizlispor
1 1

Çaykur Rizespor Yukatel Denizlispor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi - Rize

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

10.01.2021 16:00

Çaykur Rizespor Yukatel Denizlispor Maçının Hakemleri

Volkan Bayarslan(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 4. Montassar Omar Talbı, 5. Abdullah Durak, 6. Yasin Pehlivan, 11. Tunay Torun, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 9. Kemal Rüzgar, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 26. Onur Bulut, 35. Alberk Koç

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

Kemal Rüzgar,90+3.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Yasin Pehlivan 2.dk, Sarı Kart Yassıne Merıah 85.dk

Oyundan Çıkanlar

Tunay Torun 46.dk, Yasin Pehlivan 84.dk, Fernando Andrade Dos Santos 46.dk

Oyuna Girenler

Fernando Henrıque Boldrın 46.dk, Kemal Rüzgar 84.dk, Fabrıcıo Santos De Jesus 46.dk

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 3. Muhammet Özkal, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 21. Zakarya Bergdıch, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 9. Hadı Sacko, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 22. Mustafa Yumlu, 65. Mert Sarıkuş, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu, 76. Özer Özdemir

Teknik Sorumlu

Yalçın Koşukavak

Goller

Hugo Rodallega Martınez,9.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Hugo Rodallega Martınez 63.dk, Sarı Kart Tıago Jorge Olıveıra Lopes 79.dk, Sarı Kart Zakarya Bergdıch 59.dk, Sarı Kart Marvın Dırk Bakalorz 40.dk, Sarı Kart Costel Fane Pantılımon 71.dk

Oyundan Çıkanlar

Marvın Dırk Bakalorz 80.dk, Murıs Mesanovıc 80.dk

Oyuna Girenler

Mustafa Yumlu 80.dk, Hadı Sacko 80.dk

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş17112439213518
2Galatasaray17103434143320
3Fenerbahçe16102432213211
4Gaziantep FK1787231193112
5Alanyaspor1793528143014
6Hatayspor178452522283
7Trabzonspor17755192026-1
8Fatih Karagümrük176652723244
9Antalyaspor18666192524-6
10Konyaspor176472421223
11Sivasspor17575192122-2
12Başakşehir FK17647242822-4
13Yeni Malatyaspor17566212321-2
14Çaykur Rizespor17566223021-8
15Göztepe174762120191
16Kasımpaşa16547182619-8
17Gençlerbirliği17548183119-13
18Kayserispor17449112116-10
19MKE Ankaragücü174310202715-7
20Denizlispor17359172814-11
21BB Erzurumspor173410163013-14

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları

09.01.0021Sivasspor2-1Gaziantep FK
09.01.0021Kayserispor1-0Yeni Malatyaspor
09.01.0021Göztepe0-1Antalyaspor
09.01.0021Galatasaray6-0Gençlerbirliği
10.01.0021Fatih Karagümrük2-1Konyaspor
10.01.0021Çaykur Rizespor1-1Denizlispor
10.01.0021Hatayspor2-2Beşiktaş
10.01.0021MKE Ankaragücü1-2Başakşehir FK
11.01.0021BB Erzurumspor Fenerbahçe
11.01.0021Alanyaspor Kasımpaşa
Onur Çelik
Spor Editörü


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