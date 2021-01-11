Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Yukatel Denizlispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 18. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Yukatel Denizlispor ile 10.01.2021 16:00'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor maç sonucu:
|Çaykur Rizespor
|Yukatel Denizlispor
|1
|1
Çaykur Rizespor Yukatel Denizlispor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Çaykur Didi - Rize
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
10.01.2021 16:00
Çaykur Rizespor Yukatel Denizlispor Maçının Hakemleri
Volkan Bayarslan(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Hanoğlu(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor İlk 11
25. Gökhan Akkan, 4. Montassar Omar Talbı, 5. Abdullah Durak, 6. Yasin Pehlivan, 11. Tunay Torun, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah
Yedekler
1. Tarık Çetin, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 9. Kemal Rüzgar, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 26. Onur Bulut, 35. Alberk Koç
Teknik Sorumlu
Stjepan Tomas
Goller
Kemal Rüzgar,90+3.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Yasin Pehlivan 2.dk, Sarı Kart Yassıne Merıah 85.dk
Oyundan Çıkanlar
Tunay Torun 46.dk, Yasin Pehlivan 84.dk, Fernando Andrade Dos Santos 46.dk
Oyuna Girenler
Fernando Henrıque Boldrın 46.dk, Kemal Rüzgar 84.dk, Fabrıcıo Santos De Jesus 46.dk
Yukatel Denizlispor İlk 11
29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 3. Muhammet Özkal, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 11. Murıs Mesanovıc, 20. Recep Niyaz, 21. Zakarya Bergdıch, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 91. Fabıano Leısmann
Yedekler
1. Hüseyin Altıntaş, 19. Cenk Gönen, 9. Hadı Sacko, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 22. Mustafa Yumlu, 65. Mert Sarıkuş, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu, 76. Özer Özdemir
Teknik Sorumlu
Yalçın Koşukavak
Goller
Hugo Rodallega Martınez,9.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Hugo Rodallega Martınez 63.dk, Sarı Kart Tıago Jorge Olıveıra Lopes 79.dk, Sarı Kart Zakarya Bergdıch 59.dk, Sarı Kart Marvın Dırk Bakalorz 40.dk, Sarı Kart Costel Fane Pantılımon 71.dk
Oyundan Çıkanlar
Marvın Dırk Bakalorz 80.dk, Murıs Mesanovıc 80.dk
Oyuna Girenler
Mustafa Yumlu 80.dk, Hadı Sacko 80.dk
Süper Lig 18. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|17
|11
|2
|4
|39
|21
|35
|18
|2
|Galatasaray
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|33
|20
|3
|Fenerbahçe
|16
|10
|2
|4
|32
|21
|32
|11
|4
|Gaziantep FK
|17
|8
|7
|2
|31
|19
|31
|12
|5
|Alanyaspor
|17
|9
|3
|5
|28
|14
|30
|14
|6
|Hatayspor
|17
|8
|4
|5
|25
|22
|28
|3
|7
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|26
|-1
|8
|Fatih Karagümrük
|17
|6
|6
|5
|27
|23
|24
|4
|9
|Antalyaspor
|18
|6
|6
|6
|19
|25
|24
|-6
|10
|Konyaspor
|17
|6
|4
|7
|24
|21
|22
|3
|11
|Sivasspor
|17
|5
|7
|5
|19
|21
|22
|-2
|12
|Başakşehir FK
|17
|6
|4
|7
|24
|28
|22
|-4
|13
|Yeni Malatyaspor
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|21
|-2
|14
|Çaykur Rizespor
|17
|5
|6
|6
|22
|30
|21
|-8
|15
|Göztepe
|17
|4
|7
|6
|21
|20
|19
|1
|16
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|19
|-8
|17
|Gençlerbirliği
|17
|5
|4
|8
|18
|31
|19
|-13
|18
|Kayserispor
|17
|4
|4
|9
|11
|21
|16
|-10
|19
|MKE Ankaragücü
|17
|4
|3
|10
|20
|27
|15
|-7
|20
|Denizlispor
|17
|3
|5
|9
|17
|28
|14
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|17
|3
|4
|10
|16
|30
|13
|-14
Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları
|09.01.0021
|Sivasspor
|2-1
|Gaziantep FK
|09.01.0021
|Kayserispor
|1-0
|Yeni Malatyaspor
|09.01.0021
|Göztepe
|0-1
|Antalyaspor
|09.01.0021
|Galatasaray
|6-0
|Gençlerbirliği
|10.01.0021
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Konyaspor
|10.01.0021
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Denizlispor
|10.01.0021
|Hatayspor
|2-2
|Beşiktaş
|10.01.0021
|MKE Ankaragücü
|1-2
|Başakşehir FK
|11.01.0021
|BB Erzurumspor
|Fenerbahçe
|11.01.0021
|Alanyaspor
|Kasımpaşa