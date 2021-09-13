Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'un yerine Emre Belözoğlu geçecek iddiası!

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda çıktığı ilk 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile yolları ayırmayı planlıyor. Yannick Bolasie, Gökhan Gönül, Tyler Boyd, Alper Potuk gibi takviyelerle transfer sezonunda dikkat çeken Karadeniz ekibinde alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktörlük değişikliğine gidilme yönünde bir düşünce olduğu ifade edildi.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ve yönetim, Bülent Uygun'un yerine getireceği isim için arayışlara derhal başlarken ilk aday olarak Emre Belözoğlu'nun belirlendiği ifade edildi. Atmacaların, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra A Milli Futbol Takımı'yla da görüşmelerde bulunan ancak anlaşma sağlanamayan Emre Belözoğlu'nu ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

LİSTEDE FARKLI İSİMLER DE YER ALIYOR

Çaykur Rizespor'un, Emre Belözoğlu'ndan beklediği cevabı alamaması durumunda , Adana Demirspor'dan ayrılan Samet Aybaba, Alanyaspor'dan ayrılan Çağdaş Atan ve son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Tamer Tuna ile temasa geçeceği ve bu isimlerden birini takımın başına geçireceği ifade edildi.

YÖNETİME GÖNDERMEDE BULUNMUŞTU

Öte taraftan Bülent Uygun, 2-0 kaybettikleri Hatayspor maçının ardından sorumluluğun kendisinde olduğunu ifade etse de transferlerin geç yapılmasından dolayı takımın olumsuz etkilediğini dile getirmiş ve yönetime göndermede bulunmuştu. Teknik adamın da ayrılık kararını kafasında düşündüğü ve yönetimle yakın zaman içerisinde bu konuda görüşme yapacağı düşünülüyor.