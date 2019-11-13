Çaykur Rizespor’da El Kabir sevinci

Ligde bu sezon oynan Çaykur Rizespor-Sivasspor maçında fibula kemiğinin kırılmasının ardından sahalardan yaklaşık 3 ay uzak kalan El Kabir, bugün takımdan ayrı çalışmalara başladı.

25 Ağustos tarihinde Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor - Sivasspor maçının 10. dakikasında fibula kemiğinin kırılmasının ardından sahalardan 3 ay uzak kalan Faslı forvet El Kabir bugün takımdan ayrı sağlık ekibi kontrolünde spor salonunda çalışmaya başladı.

Yeşil-mavili kulüpten oyuncu için yapılan açıklamada, "Sivasspor maçında sakatlanan oyuncumuz Mostapha El Kabir bugün Rize'ye gelerek sağlık ekibimizin kontrolünde salon da rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA