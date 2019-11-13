İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Çaykur Rizespor’da El Kabir sevinci

Çaykur Rizespor’da El Kabir sevinci

Ligde bu sezon oynan Çaykur Rizespor-Sivasspor maçında fibula kemiğinin kırılmasının ardından sahalardan yaklaşık 3 ay uzak kalan El Kabir, bugün takımdan ayrı çalışmalara başladı.

Çaykur Rizespor’da El Kabir sevinci

Ligde bu sezon oynan Çaykur Rizespor-Sivasspor maçında fibula kemiğinin kırılmasının ardından sahalardan yaklaşık 3 ay uzak kalan El Kabir, bugün takımdan ayrı çalışmalara başladı.

25 Ağustos tarihinde Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor - Sivasspor maçının 10. dakikasında fibula kemiğinin kırılmasının ardından sahalardan 3 ay uzak kalan Faslı forvet El Kabir bugün takımdan ayrı sağlık ekibi kontrolünde spor salonunda çalışmaya başladı.

Yeşil-mavili kulüpten oyuncu için yapılan açıklamada, "Sivasspor maçında sakatlanan oyuncumuz Mostapha El Kabir bugün Rize'ye gelerek sağlık ekibimizin kontrolünde salon da rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Çaykur Rizespor’da El Kabir sevinci

Çaykur Rizespor’da El Kabir sevinci

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT