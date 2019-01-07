Çaykur Rizespor’da Robin Yalçın ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, dört yıl önce Almanya'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Robin Yalçın ile yolları ayırdı.

Sezon başında 24 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık daha sözleşmesini uzatan Yeşil-Mavili ekip, futbolcusuyla karşılıklı olarak sözleşmesini feshederken, Antalya kampından ayrılan Robin Yalçın ile Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün ilgilendiği öğrenildi.

Çaykur Rizespor'dan yapılan resmi açıklamada, "Robin Yalçın ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir. Çaykur Rizespor Kulübü olarak, Rizespor'umuza hizmet eden Robin Yalçın'a verdiği emekler için teşekkür eder, ömür boyu başarılar dileriz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.

Robin Yalçın ise instagram hesabından ayrılığı şu ifadelerle duyurdu:

"Öncelikle Rize'de geçirdiğim bu güzel 3,5 yıl için herkese teşekkür etmek istiyorum. Bana ilk günden beri gösterdiğiniz sevgi, sıcaklık ve merhamet için Allah razı olsun. Bu süre boyunca hem güzel hem de kötü günlerimiz oldu, hep beraber bu günleri atlattık ve benim için bir yol ayrımına geldik. İnanıyorum ki Rizespor kulübü, taraftarı ve takım arkadaşlarım her zaman hak ettikleri Süper Ligde sezonu noktalayacaktır. Her şey için tekrar teşekkürler. Allah'a emanet olun. Sevgi ve saygılarımla."

Kaynak: İHA