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  3. Çaykur Rizespor'da Stejpan Tomas ile yollar ayrıldı, Sumudica dönemi başlıyor!

Çaykur Rizespor'da Stejpan Tomas ile yollar ayrıldı, Sumudica dönemi başlıyor!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Stejpan Tomas ile ayrılık resmiyete döküldü. Karadeniz ekibinin yakın zamanda Marius Sumudica ile anlaşıldığını duyurması bekleniyor.

Çaykur Rizespor'da Stejpan Tomas ile yollar ayrıldı, Sumudica dönemi başlıyor!

Süper Lig'de art arda gelen kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Stjepan Tomas ile Çaykur Rizespor'un yolları ayrıldı. Resmiyete kavuşan ayrılık haberleri, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tomas'a teşekkür edilirken, şu ifadeler kullanıldı: 

"Teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir.

Sayın Stjepan Tomas'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."

Çaykur Rizespor'da Stejpan Tomas ile yollar ayrıldı, Sumudica dönemi başlıyor!

MARIUS SUMUDICA İLE YOLA DEVAM

NTV Spor'un haberine göre, Teknik Direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, Marius Sumudica'yı göreve getirdi. Karadeniz temsilcisi, Rumen çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Rizespor 19 haftada topladığı 21 puanla 16. sırada yer alıyor.

Onur Çelik
Spor Editörü
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