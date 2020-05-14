Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş ve Kasımpaşa için "geçmiş olsun" mesajı

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Kulübü, yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbolcular, teknik ekip ve BJK Nevzat Demir Tesisleri çalışanları ile Kasımpaşa Kulübünün 2 futbolcusu için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Yeşil-mavili kulübün, sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Kulübünde Kovid-19 testi pozitif çıkan diğer kişilere 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Çaykur Rizespor Kulübünün, Kasımpaşa Kulübü için yayımladığı diğer mesajda ise şunlar kaydedildi:

"Yapılan Kovid-19 testleri sonucunda iki futbolcusunda pozitif vakaya rastlanan Kasımpaşa'ya 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA