Çaykur Rizespor'dan evinde galibiyet sevinci!

Süper Lig'de bugün 21.00'de başlayan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı, Çaykur Rizespor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Çaykur Rizespor, karşılaşmada 42. dakikada Milan Skoda ile öne geçerken Tunay Torun, 53. dakikada skoru 2-0 yaparak takımını galibiyete taşıdı. Rizespor, bu sonuçla puanını 28’e yükseltti.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Çaykur Rizespor'un gollerini 42. dakikada Skoda, 53. dakikada Tunay Torun kaydetti.

Hakeme itirazlarını sürdüren Adem Büyük, 89. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Rizespor penaltı kazandı

Çaykur Rizespor 40. dakikada penaltı kazandı. Kaleci Okan penaltı vuruşunu kurtardı ancak Skoda dönen topu tamamladı.

Bu sonuçla Galatasaray ligde 50 puanla 3 sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 28 puanla 14. sıraya yükseldi.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

MUSLERA 6 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 15'inci dakikasında Rizesporlu Skoda'nın vuruşunu kurtaran Muslera, rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kalarak sakatlık yaşadı. Yedek kulübesinde bulunan kaptan Selçuk İnan, hakemden izin isteyerek tribünden sahaya girip Muslera'nın yanına gelirken, tecrübeli kaleci için ambulans çağrıldı. Muslera, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından da ambulansla hastaneye götürüldü.



Muslera'nın hastanede yapılan kontrollerinde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi. Çekilen röntgen sonrası Uruguaylı kalecide 2 kırık tespit edilirken, intrameduller çivi takılarak sağlığına kavuşturulacağı öğrenildi. Muslera'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı tahmin ediliyor.



GALATASARAY'A BİR ŞOK DA FLORİN ANDONE'DAN



Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'nın ardından Rumen futbolcu Florin Andone da sakatlanarak oyundan alındı.



Mücadelenin 70'inci dakikasında Andone sakatlık yaşadı. Rumen futbolcu, sakatlık sonrası sedye ile saha kenarına alındı. Florin Andone, 72'nci dakikada yerini Younes Belhanda'ya bıraktı.



Rumen futbolcunun yapılan ilk kontrollerinde sağ ön çapraz bağ yırtığı olabileceği ifade edildi.

