Çaykur Rizesporlu Scepovic: Süper Lig, Avrupa'nın en iyi liglerinden biri

Çaykur Rizespor'un yeni forveti Marco Scepovic, Süper Lig'in Avrupa'nın en iyi liglerinden bir tanesi olduğunu belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kondisyon çalışması ile başlayan antrenman, çim sahada istasyon ve taktik çalışması ile son buldu. Milli takımda olan Gökhan Akkan, Dario Melnjak, Samudio antrenmana katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rizespor'un yeni forveti Marco Scepovic, Süper Lig'in Avrupa'nın en iyi liglerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Scepovic, "Sırbistan'da Türkiye Ligi ile sürekli maçlar, özetler veriliyordu. Takip etme fırsatım oluyordu. Bana göre Avrupa'daki en iyi 6 ligden bir tanesi. Bununla birlikte Beşiktaş'tan Adem Ljajic çocukluk arkadaşım. Onunla görüştüm. O bana Türkiye ile ilgili çok iyi şeyler söyledi. Onun neticesinde ben de buraya geldim" dedi.

Göztepe maçına hazır olacağını kaydeden Scepovic, "Beşiktaş maçında yüzde yüzümde değildim. Çünkü hem seyahat etmiştim, hem sağlık testlerinde çok yorgundum. O yüzden karşılaşmada tam kapasite ile oynayamadım. Daha sonra bir hafta boyunca çok yoğun bir şekilde çalıştım. Şimdi Göztepe maçı için kendimi tam hazır hissediyorum" diye konuştu.

MURİÇ İLE KIYASLANMASI HAKKINDA

Yeşil mavili takımdan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç ile kıyaslaması ile ilgili konuşan Scepovic, "Kıyaslanmak tabii ki iyi bir şey. Rekabet ortamı oluşturuyor. Onun da burada bir ismi var. Benim de kendime göre bir ismim var. Benim amacım onun burada yaptığı etkiyi aynı şekilde devam ettirmek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Scepovic'in açıklamaları

- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

DHA