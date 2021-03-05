Çaykur Rizespor'un bu hafta maçı neden yok (29.hafta) ? BAY geçmek ne demek?

Süper Lig'in 29.hafta programı açıklandı. Bu kapsamda her hafta olduğu gibi bu haftayı da bay geçecek olan takım belli oldu. Çaykur Rizespor TFF'nin açıkladığı maç programına göre 29.haftada maça çıkmayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN BU HAFTA MAÇI NEDEN YOK (29.HAFTA) ?

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 29.haftasını BAY geçtiği için bu hafta maça çıkmayacak. Çaykur Rizespor, 30.hafta maçında ligin flaş takımlarından Atakaş Hatayspor'u 13 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak olan maçta konuk edecek.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig, bu yıl 21 takımla oynanıyor. Bir takım her haftayı BAY geçerek, o hafta maç yapmıyor. BAY geçmek kavramı kısaca bir takımın rakipsiz kalması olarak tanımlanabilir.

Tek rakamlı düzenlenen lig veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için "BAY geçti" ifadesi kullanılır.