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Çaykur Rizespor'un kurucusu ve eski başkanı Muharrem Kürkçü hayatını kaybetti!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kurucusu ve eski başkanlarından olan Muharrem Kürkçü'nün 93 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi

Çaykur Rizespor'un kurucusu ve eski başkanı Muharrem Kürkçü hayatını kaybetti!

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor kulübünün şehir ve ülke futboluna kazandırılmasında büyük emeği olan ve daha önce kulüpte başkanlık görevini de yürüten 93 yaşındaki Muharrem Kürkçü'nün hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kürkçü'nün tedavi gördüğü hastanede "çoklu organ yetmezliği" sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

SON KEZ ZİYARETE GELDİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 gündür tedavi gördüğü öğrenilen Muharrem Kürkçü, hayata gözlerini yumdu. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Kürkçü için düzenlenen törende konuşan Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er şu ifadelere yer verdi:

"Muharrem amca bizi son kez ziyarete geldi. Bize sürekli nasihat ederdi. Hangi şartlarda Rizespor'u kurdu ve bize teslim etti. O günün şartlarını düşününce bizim her gün onlardan helallik almamız gerekiyor. Hiçbir zaman eleştiri yapmadı, hep nasihat etti."

Muharrem Kürkçü'nün cenaze törenine eski Çaykur Rizespor kaptanı oğlu Hüsnü Kürkçü ile kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve yakınları katıldı.

Çaykur Rizespor'un kurucusu ve eski başkanı Muharrem Kürkçü hayatını kaybetti!

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA

Çaykur Rizespor kulübü vefat haberiyle ilgili olarak "Kulübümüzün kurucularından ve eski başkanı Muharrem Kürkçü’nün vefat heberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Kürkçü’ye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Çaykur Rizespor'un kurucusu ve eski başkanı Muharrem Kürkçü hayatını kaybetti!

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF tarafından yapılan başsağlığı açıklamasında ise "Çaykur Rizespor Kulübü kurucularından ve eski başkanlarından Muharrem Kürkçü'nün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Muharrem Kürkçü'ye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Çaykur Rizespor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 

Çaykur Rizespor'un kurucusu ve eski başkanı Muharrem Kürkçü hayatını kaybetti!

Ramazan Sarı
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