ÇAYKUR yaş çay alım kampanyası ne zaman Mayıs 2021? Birinci sürgün kotası ne kadar? Dönüm başına kaç kilo çay alınacak? soruları şu sıralar internette çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

ÇAYKUR YAŞ ÇAY ALIM KAMPANYASI NE ZAMAN MAYIS 2021?

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden en son yapılan açıklamaya göre üreticilerin hasat olgunluğuna ulaşmış olan çaylarını beklemeden toplamaları ve halka arzı için birinci sürgün yaş çay alım kampanyasının tam kapanma sürecinin bitimi olan 17 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını belirtti.

BİRİNCİ SÜRGÜN KOTASI NE KADAR? DÖNÜM BAŞINA KAÇ KİLO ALINACAK?

ÇAYKUR açıklamasının devamında birinci sürgün kotasının bu dönemde dönüm başına 600 kilogram uygulanacağını ifade etti.

Yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimizin bahçelerini kontrol ederek hasat olgunluğuna ulaşmış olan çaylarını beklemeden toplamaları, kalite anlamında önem arz etmektedir. Hasat esnasında çayın kök, ot, kuru yaprak ve benzeri gibi yabancı maddeler katılmayarak evsafına uygun olacak şekilde toplanarak teslim edilmesi gerekmektedir. Çayımızın geleceği için kaliteden ödün vermememiz gerekmektedir. Bilinmelidir ki kalite bahçeden başlar. Bu vesile ile tüm üretici, çalışan ve tüketicilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, sağlıklı, mutlu ve bereketli bir kampanya geçirilmesini dileriz."

2020 YAŞ ÇAY DESTEKLEME PRİMİ HESAPLARA YATTI MI?

ÇAYKUR'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ''2020 yaş çay destekleme primi olarak üreticimize ödenecek toplam 188.561.122 Türk Lirası, üreticilerimizin banka hesaplarına 01 Nisan Perşembe akşamı aktarılmış olup üreticilerimiz 02 Nisan Cuma günü saat 15:00'dan itibaren hesaplarındaki paraları çekebileceklerdir.'' denildi.