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Çaykur yaş çay fiyatı ne kadar 2021? Çaykur yaş çay alım fiyatı

Çay üreticileri, yaş çalım alım fiyatının 2021 yılı tutarını öğrendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından fiyat merak konusu oldu. Peki Çaykur yaş çay fiyatı ne kadar 2021? İşte Çaykur yaş çay alım fiyatı

Çaykur yaş çay fiyatı ne kadar 2021? Çaykur yaş çay alım fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrası merakla beklenen 2021 ürünü hububat, bakliyat ve yaş çay alım fiyatları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar da araştırmalarda bulunmak için internet arama motorlarında Çaykur yaş çay fiyatı ne kadar 2021? sorusuna yanıt arıyor. 

ÇAYKUR YAŞ ÇAY FİYATI NE KADAR 2021? ÇAYKUR YAŞ ÇAY ALIM FİYATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında yaş çay fiyatının kilo başına 3,87 liraya çıkarıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan," Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir." diye konuştu.

Yeni fiyat şöyle oluştu: Yaş çay kilo başına 3 lira 87 kuruş +13 kuruş pirim.

Tayfun Altuntaş
Editör
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