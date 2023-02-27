Cayman Togashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cayman Togashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cayman Togashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cayman Togashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cayman Togashi 10 Ağustos 1993 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 富樫 敬真 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cayman Togashi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Active Action Asia yapmaktadır. Cayman Togashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cayman Togashi'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Cayman Togashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cayman Togashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cayman Togashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cayman Togashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2015 yılında Yokohama F. M.

31 Ocak 2016 yılında Kanto G. Univ.

1 Şubat 2016 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2018 yılında FC Tokyo

31 Ocak 2019 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2019 yılında Machida Zelvia

4 Ocak 2020 yılında V-V. Nagasaki

11 Ağustos 2021 yılında Vegalta Sendai

9 Ocak 2023 yılında Sagan Tosu

Cayman Togashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cayman Togashi şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cayman Togashi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Komabayashi SC, Yokohama F. Marinos (2006-2008), Nihon University High School (2009-2011), Kanto Gakuin University (2012-2015)

Japonya U23 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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