Cazimir Dragan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cazimir Dragan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cazimir Dragan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cazimir Dragan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cazimir Dragan 26 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cazimir Drăgan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cazimir Dragan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Cazimir Dragan'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cazimir Dragan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cazimir Dragan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cazimir Dragan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cazimir Dragan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Rapid 1923 II

5 Eylül 2022 yılında Metaloglobus

30 Haziran 2023 yılında Rapid 1923 II

Cazimir Dragan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cazimir Dragan şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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