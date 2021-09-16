Bu sezon ülkemizi Avrupa'da Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Temsilcilerimizin oynayacağı heyecan dolu karşılaşmaları şifresiz bir şekilde izlemek isteyen futbolseverler ise alternatif kanal arayışına girdi. Maçların televizyondan şifresiz bir şekilde izlenmesine olanak sağlayan CBC Sports hakkında ise CBC Sports nasıl ve nereden izlenir? CBC Sports frekans bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte frekans bilgileri...

CBC SPORTS NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

CBC Sports Azerbaycan kanalı olduğundan dolayı bu kanalı izleyebilmek için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Bu ayarlarda bir çanak uydusuna sahipseniz, CBC Sports kanalının frekans bilgilerini ve ayarlarını yaparak uydu alıcınızın kanal listesine ekleyebilir ve kanalı izleyebilirsiniz.

CBC SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteninde cihazınızın kurulum menüsünden manuel kanal arama menüsünü açın. Daha sonra uydu adı kısmında AzerSpace 1/Africasat 1a'yı seçin. Alt kısımda bulunan frekans kısmına 11134 yazın.

Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 yazın. FEC değeri otomatik olarak seçilmektedir. CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6 olarak belirlenmiştir, eğer FEC'i değiştirmek isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp kanalı listenize ekleyerek izleyebilirsiniz.