CBC Sports ve Win Sports nasıl izlenir? Frekans bilgileri
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Neftçi Bakü ile bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maçı ücretsiz yollardan izlemenin yollarını arayan taraftarlar, CBC Sports ve Win Sports kanalını araştırıyor. İşte detaylar...
Galatasaray ve Neftçi Bakü arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu maçı bugün saat 19.00'da futbolseverlerle buluşacak. Maçın Türkiye'de yayın haklarına sahip olan D-Smart, Spor Smart kanalından şifreli olarak yayınlayacak. Bunun üzerine karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyen taraftarlar, CBC Sports ve Win Sports kanallarını araştırıyor. İşte detaylar...
CBC SPORT NASIL İZLENİR?
CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.
FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: AzerSpace 46°
Frekans: 11135 H 27500
WİN SPORTS NASIL İZLENİR?
WİN SPORTS TV NASIL İZLENİR?
Win Sports TV kanalı, Hotbird uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun Hotbird uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra Win Sports TV’yi frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.
WİN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ
Uydu Adı : Türksat 3A
Frekans : 12685
Polarite : V (Dikey)
Sembol : 30000
FEC : 2/3
Kapsama Alanı : Batı
Şifre : Şifresiz
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