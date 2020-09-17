Yasin Kartoğlu'nda Ekrem İmamoğlu'na sert tepki!DSÖ'den flaş açıklama: Yüzde 14’ü sağlık çalışanlarında tespit edildiMasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Eylül PerşembeSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 17 Eylül 2020 PerşembeBakan Koca'dan DSÖ'ye öneri: 2021 sağlık çalışanları yılı olsunLahmacun tarifi, yapılışı, malzemeleri | Lahmacun nasıl yapılır?17 Eylül koronavirüs tablosu | Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?Kenya'da sokaklarda yaşayan çocuk sayısı artıyor: Uzmanlar endişeliCHP'li Altay gündemi değerlendirdi: Ege ve AKdeniz'de sapına kadar haklıyızCumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. CBC Sports ve Win Sports nasıl izlenir? Frekans bilgileri

CBC Sports ve Win Sports nasıl izlenir? Frekans bilgileri

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Neftçi Bakü ile bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maçı ücretsiz yollardan izlemenin yollarını arayan taraftarlar, CBC Sports ve Win Sports kanalını araştırıyor. İşte detaylar...

CBC Sports ve Win Sports nasıl izlenir? Frekans bilgileri

Galatasaray ve Neftçi Bakü arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu maçı bugün saat 19.00'da futbolseverlerle buluşacak. Maçın Türkiye'de yayın haklarına sahip olan D-Smart, Spor Smart kanalından şifreli olarak yayınlayacak. Bunun üzerine karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyen taraftarlar, CBC Sports ve Win Sports kanallarını araştırıyor. İşte detaylar...

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

WİN SPORTS NASIL İZLENİR?

WİN SPORTS TV NASIL İZLENİR?

Win Sports TV kanalı, Hotbird uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun Hotbird uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra Win Sports TV’yi frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

WİN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Uydu Adı : Türksat 3A
Frekans : 12685
Polarite : V (Dikey)
Sembol : 30000
FEC : 2/3
Kapsama Alanı : Batı
Şifre : Şifresiz
Kalite :
Video PID :
Audio PID :

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT