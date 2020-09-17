CBC Sports ve Win Sports nasıl izlenir? Frekans bilgileri

Galatasaray ve Neftçi Bakü arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu maçı bugün saat 19.00'da futbolseverlerle buluşacak. Maçın Türkiye'de yayın haklarına sahip olan D-Smart, Spor Smart kanalından şifreli olarak yayınlayacak. Bunun üzerine karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyen taraftarlar, CBC Sports ve Win Sports kanallarını araştırıyor. İşte detaylar...

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

WİN SPORTS NASIL İZLENİR?

WİN SPORTS TV NASIL İZLENİR?

Win Sports TV kanalı, Hotbird uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun Hotbird uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra Win Sports TV’yi frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

WİN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Uydu Adı : Türksat 3A

Frekans : 12685

Polarite : V (Dikey)

Sembol : 30000

FEC : 2/3

Kapsama Alanı : Batı

Şifre : Şifresiz

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