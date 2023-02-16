Ceara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ceara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ceara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ceara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ceara 8 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Olivan Bezerra Calíope şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ceara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kiraht Sports yapmaktadır. Ceara, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ceara'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ceara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ceara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ceara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ceara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2018 yılında São Paulo U20

31 Aralık 2018 yılında Treze FC

25 Ocak 2019 yılında Criciúma EC

31 Ekim 2019 yılında Treze FC

16 Ocak 2020 yılında Ferroviária

18 Mart 2020 yılında Treze FC

19 Ekim 2020 yılında Al-Najma

1 Ağu 2021 yılında Al-Muharraq

14 Eylül 2022 yılında Al-Nasr Bengh.

16 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Ceara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ceara şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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