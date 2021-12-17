Cebel ne demek, TDK'ya göre Cebel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cebel ne demek? Cebel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cebel kelimesi. Peki cebel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cebel nedir, cebel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CEBEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cebel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cebel kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre cebel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sahipsiz, boş toprak

- Ekilmemiş tarla, ekime elverişli olmayan yer

- Dağ

