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CEBELİTARIK 0 - 3 TÜRKİYE | MAÇ SONUCU

Dünya Kupası Elemeleri G grubunda lider konumda bulunan Milli takımımız grubunun 5.maçında Cebelitarık'a konuk oldu. Deplasmanda oynayan Milliler maçı 3 - 0 kazandı.

CEBELİTARIK 0 - 3 TÜRKİYE | MAÇ SONUCU

Grupta son olarak Karadağ ile karşılaşan ancak 2-0 öne geçtiği maçı talihsiz bir şekilde beraberlikle bitiren Milli takımımız, 5. sınavını Cebelitarık karşısında verdi. Heyecan dolu müsabaka 3 - 0 Milli Takımın galibiyetiyle sonuçlandı.

MAÇ SONUCU

CEBELİTARIK 0 - 3 TÜRKİYE

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

2. dakikada milli takım penaltı kazandı. Kaan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Efecan, Britto'nun müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Kristo Tohver Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında penaltı noktasını gösterdi. 4. dakikada atışı kullanan Enes Ünal penaltıdan yararlanamadı. Kaleci Coleing, sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.

12. dakikada ay-yıldızlı ekip sol kanattan Orkun ile korneri kullandı. Arka direğe doğru gelen topu altı pas içinde Kaan Ayhan kafasıyla içeriye çevirdi, boşta kalan topa Mert Müldür yakın mesafeden sert vurdu, kaleci Coleing ayağıyla golü engelledi.

43. dakikada Cebelitarık kalecisi Coleing'in uzun vuruşunda topu Çağlar'dan kapan De Barr, ceza sahasına doğru ilerledi. De Barr, ceza sahasına girer girmez yerden şutunu attı kaleci Uğurcan iki hamlede topu kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

 

 

Dünya Kupası Elemeleri grup maçı: Cebelitarık - Türkiye maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

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