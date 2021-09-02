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Cebelitarık - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri G grubunda lider konumda bulunan Milli takımımız 5. grup maçında Cebelitarık deplasmanına gidecek. Ay yıldızlı ekibin bu maçını izlemek isteyen taraftarlar internette Cebelitarık - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Cebelitarık - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Grupta son olarak Karadağ ile karşılaşan ancak 2-0 öne geçtiği maçı talihsiz bir şekilde beraberlikle bitiren Milli takımımız, 5. sınavını Cebelitarık karşısında verecek. Bu maçı merak edenler ise internet arama motorlarında Cebelitarık - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını aratıyor. İşte cevaplar...

CEBELİTARIK - TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

4 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. 0 puanlı rakibimize konuk olacağımız mücadele Cebelitarık'da, Victoria Stadyumu'nda oynanacak. Milli takımımız karşılaşmayı kazanarak liderliğini korumak için sahaya çıkacak.

CEBELİTARIK - TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP MAÇI HANGİ KANALDA?

Grupta 8 puanla birinci sırada bulunan Milli takımımızın, galibiyet alarak Karadağ karşısındaki puan kaybını unutturmak istediği bu karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Cebelitarık - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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